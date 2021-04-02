Банк "Открытие": решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти стало позитивным для рынка

На первоапрельском заседании страны ОПЕК+ приняли решение постепенно увеличивать добычу нефти в мае, июне и июле. Несколько неожиданно, что в официальном пресс-релизе не оказалось конкретных цифр увеличения, а только сообщение, что увеличение будет и будет не более 500 тысяч баррелей в день каждый месяц. По информации Интерфакса и его источников, в мае и июне рост добычи составит по 350 тысяч баррелей в день, в июле — 450 тысяч. Дополнительно Саудовская Аравия также начнет снимать добровольные ограничения и постепенно, за те же три месяца, вернет на рынок 1 миллион баррелей в день — 250 тысяч в мае, 350 тысяч в июне и 400 тысяч в июле.

В пресс-релизе также отмечено, что ежемесячные встречи и совещания ОПЕК+ продолжатся для мониторинга ситуации и принятия решений по балансировке рынка при необходимости.

С фундаментальной точки зрения восстановление спроса все еще зыбкое, особенно в разгар третьей волны коронавируса и новых локдаунов в Европе.

Примечательно, что днем 1 апреля министр Энергетики США Дженнифер Грэнхольм позвонила министру энергетики Саудовской Аравии и попросила обеспечить "доступные энергоресурсы". Возможно, этот звонок склонил комитет ОПЕК+ именно к тому решению, которое было принято.

Похоже, что для США сейчас более важна нейтральная, доступная цена на нефть, чем высокие цены и бурный рост собственной нефтедобычи.

Сокращение запасов дешевой нефти, которое было одной из целей продолжения сокращения добычи со стороны ОПЕК+ на прошлом заседании, в целом происходит — запасы сокращаются седьмой месяц подряд, но все еще превышают среднюю величину 2015–2019 годов.

Цены на нефтяном рынке упали вечером 31 марта и целый день 1 апреля показывали повышенную волатильность в попытке угадать решение ОПЕК+ (разброс цен на нефть марки Брент составлял от 62,4 доллара за баррель до 64,2 долларов за баррель). В результате сразу после объявления решения цены начали расти до уровня выше 65 долларов за баррель, но потом скорректировались до 64,6. Участники рынка восприняли решение увеличить добычу как позитивный сигнал и как уверенность ОПЕК+ в восстановлении спроса на нефть. Если же реального спроса окажется недостаточно для таких объемов, цены могут скорректироваться. Следующее заседание ОПЕК+ состоится 28 апреля, и альянс как раз оставил за собой право корректировать объемы добычи при изменении баланса на рынке.