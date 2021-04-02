Банк "Открытие" стал одним из лидеров в реализации мер господдержки предпринимателей

Банк "Открытие" активно поддерживает малый и средний бизнес с использованием государственных инструментов льготного кредитования. По итогам 2020 года доля льготных кредитов предприятиям в общем портфеле МСБ достигла 35%.
Банк "Открытие" вошел в топ-3 банков по объему выдач кредитов в рамках программы субсидирования Минэкономразвития 1764, предлагая клиентам лучшие условия кредитования по беспрецедентно низким ставкам от 4,9% годовых. В прошлом году банк подключился к реализации семи новых госпрограмм, включая антикризисные льготные кредиты на сохранение занятости, кредиты на возобновление деятельности предприятиям из наиболее пострадавших от пандемии секторов экономики, кредитные каникулы, а также другие федеральные и региональные программы.
Елена Куроптева, директор департамента кредитных продуктов и технологий для малого и среднего бизнеса банка "Открытие":
"Банк "Открытие" в прошлом году одним из первых на рынке поддержал компании МСБ во время эпидемических ограничений, введя кредитные каникулы и отменив комиссии за обслуживание для наиболее пострадавших клиентов. Общий объем кредитов, выданных предпринимателям в качестве мер поддержки в 2020 году, составил около 35 млрд рублей. Кроме того, банк принимает активное участие в оптимизации существующих и разработке новых мер государственной поддержки, чтобы сделать продукты для бизнеса максимально простыми, удобными и доступными".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.