В Самаре временно изменятся шесть автобусных маршрутов

В связи с аварийными работами "РКС" на ул. Промышленности (на участке от ул. Советской Армии до проезда 9 Мая) в пятницу, 2 апреля, с 22:00 до 10:00 субботы, 3 апреля, общественный транспорт изменит схему движения.

Как сообщает департамент транспорта Самары, автобусные маршруты №№ 75, 207, 217, 266, 295 проследуют в оба направления по ул. Энтузиастов, ул. Мориса Тореза, пер. Карякина, проезд 9 Мая и далее по маршруту.

Автобусный маршрут №70 проследует в оба направления по ул. Энтузиастов, ул. Мориса Тореза, ул. Советской Армии и далее по маршруту.