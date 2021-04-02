Подведены итоги окружного этапа конкурса профмастерства "Строймастер"

В среду, 31 марта, впервые в Самаре прошел этап национального конкурса профессионального мастерства "Строймастер" по ПФО в номинации "Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций".

В нем приняли участие мастера, победившие на региональном этапе и представляющие строительные компании Самары, Тольятти, Казани, Уфы, Пензы, Саратова, Оренбурга и Ульяновска. Площадку для проведения мероприятия предоставил Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева.

Организатором конкурса выступило Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) под эгидой Министерства строительства России.

По словам координатора Ассоциации НОСТРОЙ по ПФО, председателя правления ГК "Финстрой" Любови Аристовой, главная цель конкурса — популяризация рабочих специальностей и инженерных профессий, привлечение в строительную отрасль молодых специалистов, консолидация профессионального сообщества, органов власти и образовательных учреждений.

Конкурс профессионального мастерства "Строймастер" проводится уже более 10 лет, а с 2015 года получил федеральный статус.

В рамках окружного этапа конкурса на полигоне Поволжского строительно-энергетического колледжа 8 участников проявляли свое мастерство путем выполнения задания — построить макет каркасной перегородки из гипсокартона, согласно выбранной технологии и заданного технического задания в течение шести часов.

В итоге победителем окружного этапа конкурса в номинации "Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций" стал член АСРО "Региональный строительный союз Республики Башкортостан" Рустем Хусаинов. По его признанию, он не ожидал, что выиграет в этом конкурсе и считает, что в этом ему помог большой опыт работы в строительной отрасли. "Я 16 лет занимаюсь ремонтными и отделочными работами, считаю себя универсалом. К выполнению задания подошел ответственно и с максимальной концентрацией. Привык работать на совесть, чтобы всегда выполнять высокие требования заказчиков в своей повседневной деятельности".

Победитель в конце апреля поедет на финальный этап конкурса, где будет защищать честь Приволжского федерального округа на всероссийском уровне. Мероприятие пройдет в рамках Международного строительного чемпионата в Сочи.

Призеры окружного этапа конкурса профмастерства "Строймастер" по ПФО

1 место — Рустем Хусаинов, г. Уфа, респ. Башкортостан

2 место — Денис Богословский, г. Зеленодольск, респ. Татарстан

3 место — Геннадий Дудин, г. Самара

Как считает федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного представительства президента России в ПФО Михаил Феоктистов, основная задача таких соревнований — поднять престиж строительных профессий. Здесь участники проявляют свое мастерство, делятся опытом с конкурсантами из других регионов, знакомятся с новыми технологиями, которые сегодня применяются в отрасли.

"Более 7 тыс. человек уже прошли через этот конкурс, получив путевку в жизнь. Первые победители наверняка уже состоялись в профессии, кто-то открыл свое дело в строительной отрасли. Тем самым конкурс дает старт для развития малого и среднего бизнеса. Его можно назвать кузницей кадров", — отметил главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников.

Высокую оценку конкурсу дала и председатель конкурсной комиссии, координатор Ассоциации национального объединения строителей (НОСТРОЙ) по ПФО Любовь Аристова.

"Несмотря на то, что мы провели окружной конкурс "Строймастер" впервые, он прошел на очень высоком уровне, при поддержке правительства Самарской области. Номинация "Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций" тоже введена только в этом году. Все участники показали свой профессионализм и достойно выполнили практическое задание. Будущим летом мы на этой же площадке колледжа планируем провести конкурс еще в трех номинациях на определение лучших сварщика, каменщика и штукатура. Нам не хватает рабочих рук, особенно квалифицированных рабочих — и проведение такого конкурса повысит интерес к этим профессиям", — рассказала Любовь Аристова.