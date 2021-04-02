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ПСБ упростил процедуру оформления кредитов для пользователей Banki.ru

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ совместно с финансовым супермаркетом Banki.ru предоставили клиентам возможность оформить потребительский кредит всего за несколько минут с помощью сервиса "Мастер подбора кредитов". Проект реализован за счет бесшовной интеграции с площадкой Banki.ru.

Пользователям Banki.ru, желающим получить кредит, достаточно заполнить всего несколько полей на странице сервиса по подбору кредитов, выбрать ПСБ. Заявка формируется автоматически и сразу направляется на рассмотрение в банк. Документ рассматривается в течение 15 минут, при положительном решении клиент получает смс-уведомление с условиями по кредитам. Выбрав наиболее подходящую кредитную программу, заемщику останется собрать необходимые документы и предоставить их в отделение банка для подписания договора.

"Потребительские кредиты остаются одним из самых востребованных у населения кредитных продуктов. Мы стремимся сделать кредитный процесс максимально простым и прозрачным, чтобы люди могли сравнить условия, выбрать наиболее интересное предложение и быстро получить кредит. Поэтому банк активно сотрудничает с популярными финансовыми маркетплейсами. Осенью прошлого года мы предложили оформление кредитов за несколько минут с порталом Сравни.ру. За последние месяцы сервисом уже воспользовалось более 10 тысяч человек, что говорит о простоте и удобстве сервисов для клиентов", — отмечает директор департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ, Юлия Михайловская.

ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) — универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком, законодательно определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов. ПСБ предлагает широкий спектр услуг для розничных и корпоративных клиентов, малого и среднего бизнеса, поддерживает развитие предприятий ОПК и гражданской промышленности, занимает активную позицию в Общероссийской общественной организации "Союз Машиностроителей России". Председатель ПСБ Петр Фрадков входит в состав членов Бюро Центрального Совета ООО "СоюзМаш России" и является куратором Регионального отделения Бюро Центрального Совета ООО "СоюзМаш" в Чувашской Республике.

Банки.ру — крупнейший финансовый супермаркет Рунета. Помогает клиентам в выборе самых выгодных финансовых продуктов, предоставляет оперативную и достоверную информацию о финансовом рынке, является площадкой для обсуждения вопросов, связанных с работой банков и страховых, инвестиционных компаний. Ежемесячная аудитория Banki.ru превышает 10 миллионов уникальных пользователей, а охват составляет половину совокупной аудитории и трафика финансового сектора Рунета.

60% акций компании принадлежит фондам "Эльбрус Капитал" и Winter Capital, 40% — инвестиционному фонду Russia Partners.

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