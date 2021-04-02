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Театр Культура

В Самаре покажут новую постановку "Бала-маскарада" Джузеппе Верди

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В театре оперы и балета 24 и 25 апреля состоится самарская премьера новой постановки "Бала-маскарада" Джузеппе Верди.

В середине 1850-х Верди, к тому времени уже создавший "Набукко", "Трубадура" и "Риголетто", нашел сюжет для нового произведения у коллеги — французского композитора Даниэля Обера. Обер в 1833 г. сочинил оперу "Густав III, или Бал-маскарад" на либретто драматурга Эжена Скриба. Скриб использовал реальное событие — покушение на убийство шведского короля Густава III на балу в им же построенном оперном театре в 1792 году. Король умер через две недели от заражения крови, убийцу казнили. Скриб предпочел сделать мотивы убийства не политическими, а личными. Это и понравилось Верди: трагедия людей, введенных в заблуждение волей обстоятельств.

В одном из премьерных спектаклей самарской постановки примут участие приглашенные солисты из Большого и Мариинского театров.

Об одном из нововведений рассказывает режиссер-постановщик Филипп Разенков: "Актер с карликовостью играет второго Ричарда, который с определенного момента спектакля наблюдает за собой со стороны, все больше понимая, что он не тот, кем себя считал. Я очень благодарен Виталию Нуштаеву за то, что он согласился участвовать в нашей постановке, не имея профессионального образования и опыта участия в спектаклях — только опыт работы аниматором. У него большой актерский талант, и я надеюсь, нам удастся раскрыть этот талант еще больше".

Билеты от 200 рублей.

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