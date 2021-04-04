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Преступления Происшествия

В Самаре задержан подозреваемый в незаконном обороте оружия и боеприпасов

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудникам Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области поступила информация о том, что местный житель причастен к незаконному обороту оружия и боеприпасов. Была установлена личность предполагаемого злоумышленника и места его возможного нахождения.

Во время проведения оперативно-разыскного мероприятия "Наблюдение" полицейские задержали ранее судимого за преступление против общественной безопасности 49-летнего жителя Самары.

В ходе досмотра автомобиля задержанного, в присутствии понятых, сотрудники органов внутренних дел обнаружили и изъяли предметы, схожие по конструктивным особенностям с огнестрельным оружием и боеприпасами. Изъятое направленно на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области.

В ходе опроса мужчина пояснил, что предметы являются его имуществом, которое он хранил с 90-х годов, а узнав, что им интересуются правоохранительные органы, решил перевезти из гаража в более надежное место хранения.

В отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) возбуждено уголовное дело. 

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