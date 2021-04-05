12 апреля проект “Новые читки” представит пьесу “Космос” Алексея Житковского

Проект о современной драматургии "Новые читки" приглашает зрителей на представление пьесы "Космос"(18+) Алексея Житковского в музей им. П. В. Алабина. Читка пьесы состоится 12 апреля в 18:30, в ней примут участие предприниматели, представители творческих профессий и школьники: Вера Солкина, Виталий Неменов, Андрей Левитан, Елена Прохорова, Мария Солодовникова, Дмитрий Фалкин, Алла Фишбейн, Дмитрий Солодовников, Татьяна Керженцева, Сергей Крылов, Александр Кадыков, Александр Епифанов. Режиссером проекта выступит Татьяна Каррамова из "Уместного театра", а продюсером — Екатерина Горновитова.

В пьесе "Космос" рассказывается история учительницы английского языка из Бугульмы, которая одна воспитывает ребенка. В ее родной город приезжает одноклассник, единственный выживший мальчик из всего класса, который вдобавок стал космонавтом. "История о мечте, без которой невозможно прожить, и о том, как она рушится. История об иллюзиях, в которых мы пребываем, и о любви, которой нет, но она повсюду" — говорится в аннотации к читке пьесы "Космос".

По традиции все средства с показа будут направлены на поддержку подопечных благотворительного фонда ЕВИТА.

Организаторы предупреждают, что количество мест на мероприятие ограничено. Получить дополнительную информацию о проекте и забронировать билет можно по телефону +79376550277.