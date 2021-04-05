На посту в Зеленовке у пассажира легковушки изъяли 1,9 кг наркотиков

В Самарской области на посту ДПС возле с. Зеленовка у пассажира легковушки сотрудники ДПС изъяли 1,9 кг наркотиков.

Автомобиль был остановлен для проверки документов. Неадекватное поведение пассажира вызвало подозрения у сотрудников госавтоинспекции, в связи с чем было принято решение о проведении личного досмотра мужчины, а также досмотра автомобиля.

В ходе осмотра транспортного средства, в присутствии понятых, в багажном отделении было обнаружено и изъято два твердых спрессованных свертка, обмотанных прозрачным полимерным материалом, в которых находилось порошкообразное вещество серого цвета. Изъятые свертки были направлены в экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по городу Тольятти. Исследование показало, что в свертках содержится наркотическое средство героин общей массой более 1,9 кг, что относится к особо крупному размеру.

В ходе опроса безработный ранее не судимый гражданин одной из республик ближнего зарубежья пояснил оперативникам, что хранил наркотики с целью последующего сбыта и ехал из Москвы в Самару со знакомым водителем.

В настоящее время Следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Правоохранители устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям, а также каналы поступления наркотиков к задержанному, и лиц, причастных к противоправной деятельности.