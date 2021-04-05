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Преступления Происшествия

Жительницу Самарской области обвиняют в обмане пенсионерки на 670 тыс. рублей

СЫЗРАНЬ. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани в суд отправили уголовное дело 37-летней местной жительницы, подозреваемой в нескольких мошенничествах, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, в январе 2020 г. в больницу обвиняемая познакомилась и подружилась с пожилой пациенткой. Позже, воспользовавшись доверием пенсионерки, новая знакомая под предлогом серьезного заболевания выманивала у нее деньги на протяжении полугода. Злоумышленница обращалась к жертве и лично, и по телефону. Несколько раз меняла голос, выдавала себя за вымышленную подругу, и рассказывала, что больная знакомая находится в коме и ей требуется дорогостоящее лечение.

Сейчас в уголовном деле шесть эпизодов мошенничества и одно покушение на мошенничество. Общая сумма ущерба — более 670 тыс. рублей.

Последний обман подозреваемая не смогла довести до конца. Спешившая на помощь "больной" пенсионерка пришла в банк, чтобы перевести деньги, и рассказала свою историю сотруднице финансового учреждения, которая заподозрила преступление и обратились в полицию. Следователи выяснили, что никакого лечения предприимчивая знакомая жертвы не проходила.

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