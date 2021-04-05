Банк "Открытие" запустил переводы с бизнес-карт клиентам сторонних банков

Клиенты банка из сегмента малого и среднего бизнеса получили возможность переводить средства со своих бизнес карт физическим лицам — владельцам пластиковых карт других банков.

Для перевода средств с бизнес-карты отправителю необходимо знать только номер карты получателя. Перевести деньги можно с помощью онлайн-банка и приложения "Бизнес-портал". Дополнительно подключать услугу не нужно — она уже доступна клиентам малого и среднего бизнеса в разделе "Бизнес-карты".

Перевод с бизнес-карты требует минимум действий — выбрать карту отправителя, указать сумму, доступную для перевода, ввести номер карты получателя и выбрать назначение платежа из выпадающего списка. Затем подтвердить перевод кодом из СМС — средства на карту физлица будут переведены онлайн.

"Предпринимателям часто требуется перевести средства физическим лицам. Наш новый сервис позволяет рассчитываться с поставщиками, оплачивать товары и услуги и переводить средства на карты в режиме 24/7, в выходные и праздничные дни, в любой сторонний банк на территории РФ", — отметил Тимур Бедрединов, руководитель Центра развития карточного бизнеса банка "Открытие".