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Облправительство Власть и политика

Бронирование мест в летних детских лагерях региона будет открыто 14-15 мая

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Подготовка к летней оздоровительной кампании стала главной темой оперативного совещания в правительстве Самарской области, которое прошло в понедельник, 5 апреля. В нем приняли участие руководители министерств и ведомств Самарской области, главы муниципальных образований губернии.

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова рассказала, что в реестр отдыха и оздоровления детей включены 54 оздоровительных лагеря.

"В консолидированном бюджете в 2021 году на подготовку и проведение мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей предусмотрено около 1,2 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом расходы планируется увеличить более чем на 455 млн рублей", - сообщила Марина Антимонова.

По предварительным данным, всеми формами отдыха, оздоровления и занятости в летний период предполагается охватить более 525 тыс. детей.

В конце марта были утверждены новые рекомендации Роспортебнадзора по организации работы учреждений детского отдыха в условиях пандемии. Если в прошлом году их заполняемость не могла превышать 50% от проектной вместимости, то теперь этот показатель - 75%.

Исключены требования к расстановке кроватей с учетом социальной дистанции. Как и в прошлом году, перед каждой сменой персонал должен пройти обследование на COVID-19. Кроме того, работники пищеблоков будут проходить обследования на наличие рота-, норо- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций - также перед каждой сменой.

В этом году детским оздоровительным центрам предлагается выбор схемы работы. В одном варианте выход (выезд) детей, а также персонала при его проживании на территории лагеря за пределы учреждения в период смены не допускается. Другой вариант разрешает работу лагеря без проживания персонала на его территории при условии проведения еженедельного обследования персонала на COVID-19.

По информации министерства социально-демографической и семейной политики, на сегодняшний день проводятся конкурсные процедуры, до 15 апреля принимаются заявки от детских оздоровительных центров.

До 10 мая планируется подвести итоги торгов и заключить государственные контракты. В этом случае бронирование для родителей будет открыто ориентировочно с 14-15 мая. Ежегодно в представлении услуг, которые оказываются за счет средств областного бюджета, участвует около 30 детских стационарных учреждений.

Стоимость путевки в этом году составит: для санаторного лагеря - 25812 руб., загородного - от 17132 до 18844 рублей. Размер стоимости зависит от условий, которые предоставляется детским оздоровительным центром. Родительский взнос также зависит от этих параметров и составит от 40 до 50%. Продолжительность смены в лагере санаторного типа - 24 дня, загородного типа - 21 день.

Также в этом году с 1 июня планируется развернуть 669 лагерей дневного пребывания.

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