16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Врач-инфекционист из Тольятти стал кандидатом предварительного голосования "Единой России" Самарский исполком "Единой России" возглавил Сергей Арсеничев "Единая Россия" начала подготовку к осенним выборам в Госдуму и Самарскую губернскую думу Тольяттинское отделение "Единой России" возглавит Максим Васильев "Единая Россия" приостановила членство депутата, которого заподозрили в наркопреступлении

Партии Власть и политика

Врач-инфекционист из Тольятти стал кандидатом предварительного голосования "Единой России"

ТОЛЬЯТТИ. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 13
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Врачу-инфекционисту, одному из тех, кто был на передовой борьбы с ковидом в Тольятти, - Николаю Каравашкину предложили принять участие в предварительном голосовании "Единой России". С такой инициативой 5 апреля выступил председатель профкома тольяттинской городской клинической больницы №5 Петр Брехов.

Предложив городскому сообществу кандидатуру Николая Каравашкина, он рассказал, что знает молодого врача и менеджера как высококлассного специалиста и надежного товарища.

"Николай Викторович - отличный врач и ответственный руководитель. В нашей больнице он первым принял на себя удар по борьбе с коронавирусом. С первых дней пандемии Николай Каравашкин вместе с коллегами работал "на передовой", дежурил по несколько смен подряд, с риском для собственной жизни лечил и спасал тяжелых пациентов. Я считаю, он и его коллеги с поставленными задачами справились на отлично. По мнению нашей общественной организации, кандидатура Николая Викторовича самая достойная для выдвижения в депутаты губернской думы", - подчеркнул Петр Брехов.

Участники встречи кандидатуру Николая Каравашкина единогласно поддержали.

Николай Каравашкин поблагодарил коллег и городское сообщество за доверие. "Я - коренной тольяттинец и готов трудиться на благо города и наших жителей в случае победы. Для меня это большая честь", - отметил он и поделился основными направлениями работы, на которых сделает акцент, если станет депутатом.

"В первую очередь это развитие и решение проблем сферы здравоохранения в регионе. В частности, хочется обратить внимание на здоровье детей, популяризацию здорового образа жизни с самого раннего возраста, работу с родителями по принципам воспитания и правильного питания. Однозначно готов защищать и интересы нашего профессионального сообщества", - добавил он.

Николай Каравашкин работает в системе здравоохранения Тольятти более 12 лет. С 2019 года он возглавляет инфекционную службу больницы. По отзывам коллег, он первоклассный теоретик и практик, постоянно внедряет в лечебный процесс прогрессивные лечебно-диагностические методы. Это позволяет повышать качество оказания медпомощи в инфекционной службе больницы.

Отметим, ранее о своем участии в предварительном голосовании "Единой России" заявили действующие депутаты Госдумы Леонид Симановский и Виктор Казаков, а также генеральный директор завода "Тяжмаш" Андрей Трифонов и профсоюзные активисты АвтоВАЗа Андрей Игнатьев и Елена Сазонова. Их выдвинули трудовые коллективы предприятий. Кроме того, волонтерское движение "Мы вместе" поддержало к выдвижению добровольца из Тольятти Ирину Долгополову. Все заявки от участников в начале апреля утвердил оргкомитет.

Председатель оргкомитета, секретарь регионального отделения "Единой России", губернатор Дмитрий Азаров обратил внимание, что среди участников предварительного голосования представители разных сфер жизни региона. Он пожелал всем честной и успешной борьбы.

"Чем более конкурентным будет предварительный отбор, тем сильнее будут кандидаты от партии на самих выборах. Они обогатятся опытом, знаниями, пожеланиями и наказами людей", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Предварительное голосование "Единой России" пройдет с 24 по 30 мая. Подавать заявки на участие можно до 29 апреля на сайте pg.er.ru. Проголосовать за участников смогут все зарегистрированные на территории страны избиратели.

Гид потребителя

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2