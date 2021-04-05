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Динамику программы повышения качества городской среды в регионе оценили на федеральном уровне

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 2 апреля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие во всероссийском совещании по повышению индекса качества городской среды, которое провел зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Напомним, в начале минувшего года индекс комфорта городской среды в городах Самарской области находился на отметке 160,4 баллов. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу повысить значение этого показателя.

По оценке Минстроя РФ, по итогам 2020 года ИКГС в Самарской области составил 171 балл, средний прирост значения индекса по сравнению с 2019 годом составляет 11 баллов, или почти 7%.

По результатам расчета Минстроя России, по итогам 2020 года среди 11 городов Самарской области благоприятная городская среда признана в двух городах: Тольятти — количество баллов 208 (2019 — 193 балла) и Жигулевске — значение ИКГС 182 балла (2019 — 171), в 8 городах зафиксирован прирост значения ИКГС, что также говорит о повышении уровня комфортности проживания в Самарской области.

В рамках реализации на территории региона государственной программы "Формирование комфортной городской среды" за последние три года в Самарской области благоустроили 1024 двора и 477 общественных пространств, только в минувшем, 2020 году, обустроено 154 общественных пространства и 323 дворовых территории.

"Мы были отмечены как один из наиболее динамичных регионов — участников проекта повышения индекса качества городской среды. Самарская область показала результат значительно выше среднего. Если по результатам прошлого года в среднем по стране индекс качества городской среды изменился на 4%, то у нас произошло изменение почти на 7%", — прокомментировал итоги совещания Виктор Кудряшов.

Индекс качества городской среды (ИКГС) является важнейшим инструментом оценки степени комфорта российских городов. ИКГС рассчитывается по 36 индикаторам. В основе расчетов — анализ шести разных типов городских пространств: жилья, уличной, общественно-деловой и социально-досуговой, деловой инфраструктуры, озелененных и водных пространств, а также общегородского пространства. Каждый из них оценивается по шести критериям: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, эффективность управления. В значительной степени на индекс комфорта влияет состояние дорог.

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