Более 130 тысяч жителей губернии завершили вакцинацию от коронавируса

Темпы прививочной кампании в Самарской области постепенно нарастают. Всего в регионе привились 187 тысяч жителей, более 130 тысяч из них завершили вакцинацию, то есть сделали прививку вторым компонентом вакцины.

При этом более 50% прошедших процедуру вакцинации — люди в возрасте 60 лет и старше. Темпы вакцинации в Самарской области несколько выше, чем по России.

Виктор Кудряшов подчеркнул, что пожилые люди — это приоритетная категория граждан, подлежащих вакцинации, и темпы работы с ними нельзя снижать.

В 63 медицинских организациях области действуют 164 прививочных пункта, в том числе к работе приступают 19 мобильных фельдшерско-акушерских пункта, которые на прошлой неделе глава региона передал учреждениям здравоохранения. На их базе тоже будет организована вакцинация, они оснащены всем необходимым для этого оборудованием.

Первый опыт такой работы уже есть — первую часть прививки получили 100 человек из районов области.