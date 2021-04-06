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ДТП Происшествия

В Тольятти водитель Largus сбил на тротуаре пенсионерку

ТОЛЬЯТТИ. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 5 апреля, в Тольятти в 18:30 у дома № 52 по ул. Революционной 42-летний водитель Lada Largus, двигаясь по тротуару, сбил 78-летнюю женщину.

В результате ДТП пенсионерка госпитализирована с травмой головы.

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