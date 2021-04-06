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РГС Банк повысил ставки по сберегательным продуктам до 6%

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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РГС Банк повысил ставки по линейке классических вкладов и накопительных счетов (НС) для физических лиц. Установлены следующие максимумы процентных ставок в рублях: 5,6% — по вкладу "Дорога к цели", 5,5% — по вкладу "Отличный старт", 5,3% — по вкладу "Главная дорога", 6,0% — по НС "Автомобилист" и 5,0% — по НС "Для своих". Диапазон увеличения составил от 0,25 до 0,5% процентных пунктов в рублях.

Кроме этого, снижены до 30 000 рублей минимальные суммы открытия вкладов "Главная дорога и "Дорога к цели", а также до 5 000 рублей — минимальные суммы для начисления процентов по накопительным счетам "Для своих" и "Турбо".

Вклад "Отличный старт" можно открыть в отделении банка по промо-коду, полученному на финансовых сайтах-агрегаторах. Депозит оформляется на сумму от 50 000 рублей, без опций пополнения и частичного снятия. Ставка зависит от периода размещения средств и составит 4,3% при сроке вклада 181 день, 4,9% при сроке вклада 367 дней и 5,5% при сроке вклада 732 дня. По вкладу предусмотрены выплаты процентов и возможность капитализации в конце срока. При этом для клиентов — автомобилистов установлена возможность досрочного расторжения договора вклада по истечении 270 дней по льготной ставке 4% годовых — достаточно предъявить водительское удостоверение или СТС / ПТС на автомобиль.

Оформление вклада "Главная дорога" доступно на срок 181, 367 и 732 дней. Ставки в рублях варьируются от 4,3% до 5,3% годовых, частичное снятие и пополнение не предусмотрено, выплата процентов — в конце срока.

При открытии вклада "Дорога к цели" клиенты могут подобрать индивидуальное предложение, выбрав максимально комфортный срок размещения в диапазоне от 91 до 732 дней, наличие опций — частичное снятие или пополнение вклада, а также способ выплаты процентов -ежемесячно на счет или их капитализация. Ставка в рублях варьируется в зависимости от срока вклада и установленных опций — от 3,7% до 4,6% годовых. Базовая ставка при этом может быть увеличена до 5,6% годовых при условии расходных операций по дебетовой карте "АвтоДрайв", которая выдается бесплатно.

Накопительный счет "Автомобилист" могут оформить автовладельцы, предоставив данные водительского удостоверения или документы на машину (СТС/ПТС). Сберегательный продукт открывается в рублях. Клиент может активно пользоваться средствами, пополняя счет или снимая наличные без ограничений и удобно управлять ими в ДБО. Ставка 4,0% начисляется на ежедневный остаток по счету от 1000 рублей, проценты выплачиваются и капитализируются ежемесячно. При расходных операциях по дебетовой карте "АвтоДрайв" базовая ставка также может быть увеличена на 2%, до 6% годовых.

Накопительный счет "Для своих" открывается лояльным вкладчикам, которые уже пользуются другими сберегательными продуктами банка (срочным вкладом, накопительным счетом или Доходной картой) или у которых был закрыт вклад в банке ранее (в период с 2016 г. по настоящее время). В зависимости от срока и суммы размещения по накопительному счету "Для своих" клиент сможет получить от 4,25% до 5% Проценты начисляются на минимальный остаток от 5000 рублей, ежемесячно выплачиваются и капитализируются. Валюта счета — рубли.

Открытие вкладов доступно как в офисах РГС Банка, так и через ДБО, за исключением вклада "Отличный старт", оформляемого только в отделении финансовой организации.

"В сберегательной линейке банка мы стараемся учесть все финансовые потребности клиентов и предложить широкие возможности для сбережения средств с учетом текущих рыночных тенденций. Так востребованным в последнее время для клиентов стал вклад-конструктор "Дорога к цели", где клиент сам может собрать необходимые параметры вклада для заключения договора. Несмотря на некоторое снижение доходности за последнее время, вклады остаются востребованным и традиционным финансовым инструментом для большинства россиян. И останутся таковым и далее с учетом перспективы увеличения доходности. Накопительные счета при этом будут восприниматься клиентами как одна из альтернатив в рамках сберегательного портфеля", — отметила член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая.

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