Самарцы увеличили объем банковских вкладов на 7,4%

По данным на 1 марта, граждане разместили в банках на территории Самарской области 635,7 млрд рублей. Это на 7,4% больше, чем на начало марта прошлого года, сообщает Центробанк РФ.

526,9 млрд руб., или 82,9% из этих средств размещены на рублевых вкладах.

"Банковские вклады остаются понятным и надежным способом сбережения денег, ведь они имеют гарантированную доходность, а хранящиеся на них деньги плюс проценты в сумме до 1,4 млн рублей застрахованы государством", - отметила управляющий отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели на 1 марта 2021 года разместили на расчетных и депозитных счетах в кредитных организациях региона 318,2 млрд руб., что на 12,4% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Из них доля средств, размещенных на рублевых счетах, составила 75,7%, тогда как в прошлом году на аналогичную дату в рублях было размещено 57% средств.