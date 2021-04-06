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Преступления Происшествия

В Тольятти задержан рецидивист, совершивший несколько краж в магазинах

ТОЛЬЯТТИ. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске направлено в суд уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого 32-летнего жителя Тольятти, обвиняемого в совершении краж.

Как следует из материалов уголовного дела, в сентябре 2020 г. обвиняемый зашел в магазин, отвлек внимание продавца под предлогом демонстрации товара и с поверхности витрины тайно похитил кошелек, в котором находились денежные средства.

Буквально через пару дней за помощью в полицию обратилась директор одного из зоомагазинов города и сообщила, что неизвестный мужчина отвлек внимание продавца под предлогом демонстрации товара, и тайно похитил с кассового аппарата денежные средства.

В октябре 2020 г. с аналогичным заявлением обратилась продавец продуктового магазина. Женщина сообщила, что неизвестный отвлек ее внимание и похитил из пластикового контейнера денежные средства. Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 53 тысяч рублей.

Потерпевшие описали внешность подозреваемого и пояснили, что в момент совершения преступления на лице мужчины была медицинская маска, которая скрывала его лицо. Стражи правопорядка составили фоторобот предполагаемого злоумышленника и ориентировали на его розыск все наружные службы.

Злоумышленник был задержан сотрудниками УМВД России по Тольятти за совершение аналогичного преступления. По данным следователей, безработный житель Тольятти 11 раз привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и в январе 2020 г. освободился из мест лишения свободы. Задержанный признал свою вину и пояснил, что похищенные денежные средства потратил на личные нужды.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по г. Жигулевску уголовные дела, возбужденные в отношении подозреваемого соединены в одно производство и направлены в Жигулевский городской суд для рассмотрения по существу.

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