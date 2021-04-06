РГС Банк подвел итоги 2020 года в ПФО

РГС Банк, банк для автомобилистов, подвел итоги деятельности за 2020 год в Приволжском Федеральном округе. В рамках активной реализации новой бизнес-стратегии РГС Банк существенно нарастил рыночные доли, войдя в пятерку лидеров рынка по выдачам и ТОП-10 по портфелю автокредитов.

На 31 декабря 2020 года кредитный портфель банка в регионе превысил 9,8 млрд рублей, продемонстрировав четырехкратный рост за год. Средства клиентов банка в ПФО составили 6,8 млрд рублей.

Наиболее значимые результаты были достигнуты в рамках стратегического направления развития — автокредитовании: за год портфель в этом направлении вырос в 7 раз до 6,2 млрд рублей. Портфель потребительских кредитов также продемонстрировал рост в 3 раза, до 2,8 млрд рублей.

В 2020 году банк продолжил активное развитие продуктовой линейки для целевой аудитории. Клиентам были предложены вклады и накопительные счета со льготными условиями для автомобилистов, дополнена карточная линейка (Дорожная карта, Мир автомобилиста), в том числе серией цифровых продуктов, внедрена программа лояльности, запущен сервис доставки карт, а также значительно расширена линейка кредитных предложений для автолюбителей.

В РГС Банке автовладелец может получить финансирование практически под любые потребности: оформить классический автокредит на новую и подержанную машину, на покупку авто у дилера и у частного лица, автокредит с остаточным платежом или наличными на покупку авто. Покупатель вправе выбрать, готов ли он подтверждать доход, вносить первоначальный взнос, оставлять авто в залог или оформлять страхование, — от этого будут зависеть условия предложенной ему кредитной программы.

Средняя сумма автокредита в РГС Банке, оформленного в ПФО в 2020 году, составила 590 тыс. руб. рублей сроком на 4 года и 8 месяцев, в том числе 912 тыс. рублей — на новую машину и 479 тыс. рублей — на авто с пробегом. Наиболее популярными моделями, оформляемыми в кредит, стали: Kia, Hyundai, Lada — среди новых и Kia, Lada, Hyundai — среди подержанных автомобилей.

Для автопроизводителей и дилеров в 2020 году были разработаны программы финансирования склада, запущен продукт по гарантиям, банк принял участие в поддержке программы опережающих закупок автотранспорта, реализованной Минпромторгом.

Активно развивалась технологическая платформа бизнеса. Состоялся переход контакт-центра на инновационную платформу Genesys, был запущен новый кредитный конвейер для физических лиц, расширен функционал по оформлению банковских и сервисных продуктов на сайте, в ДБО, контакт-центре, внедрена онлайн-запись клиента на сделку в офис, запущена e-commerce платформа маркетплейса по покупке и продаже автомобилей.

Кроме этого, банк продолжил трансформацию региональной сети банка в направлении "легких" беcкассовых офисов обслуживания в формате пит-стопов. Роль касс в новых офисах играют ресайклинговые банкоматы, позволяющие за один раз проводить операции снятия и внесения наличных денежных средств на крупные суммы до 1 млн рублей. В отделениях доступен к оформлению весь спектр банковских продуктов и сервисных услуг партнеров. А в ближайшем будущем посетители смогут завершить в "пит-стопах" цифровые продажи от онлайн-агрегаторов и даже провести сделку с финансированием покупки автомобиля.

Сеть РГС банка в Приволжском Федеральном округе на сегодня представлена классическими отделениями и точками продаж на базе крупнейших автосалонов и дилерских центров в 10 регионах.