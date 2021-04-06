Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования Евгения Кушнира

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и промежуточных результатах расследования уголовного дела об убийстве чемпиона Самарской области по дзюдо Евгения Кушнира.

Ранее депутат Госдумы Михаил Романов обратил внимание на расследование этого преступления и попросил председателя СК РФ проверить действия следователя.

Напомним, Евгения Кушнира убили днем 24 июня 2019 г. в кафе "Левша" в Центральном районе Тольятти. У Кушнира и его друга возник конфликт с несколькими людьми. В итоге дзюдоист погиб от нескольких ножевых ранений, а его приятель попал в больницу.

По словам пострадавшего, в даре участвовало около 20 человек. Фигурантами уголовного дела стали двое: Бадал Искендеров и Эльшан Гахирманов. Одного из них задержали на следующий день, второго — через несколько дней. Однако позже каким-то образом получилось так, что следователь отпустил обоих подозреваемых из СИЗО, после чего они скрылись в Азербайджане.