Московское шоссе и Ново-Садовую отремонтируют с учетом дорожного трафика

В 2021 году в Самаре будут реализованы два крупнейших проекта дорожного строительства: ремонт Московского шоссе и возведение эстакады на пересечении улиц Советской Армии и Ново-Садовой. Губернатор Дмитрий Азаров дал поручение выполнить ремонтные работы с учетом транспортной напряженности и отрегулировать движение так, чтобы свести к минимуму неудобства для жителей во время строительства.

Ремонт проезжей части на Московском шоссе, от улицы Мичурина до проспекта Кирова, стартовал 1-го апреля текущего года, в соответствии с условиями государственного контракта. Цена контракта составляет около 460 млн рублей. В настоящее время ведутся работы по переносу опор освещения

в районе пересечения с проспектом Масленникова.

С 5 апреля подрядная организация приступила к работам по переустройству ливневой канализации в районе пересечения с улицей Авроры. С 12 апреля планируется приступить к устройству переходно-скоростной полосы со стороны "из города" перед улицей Масленникова. Ограничений по движению автомобилей по Московскому шоссе не будет.

Начало работ по замене слоя износа дорожной одежды по основному ходу Московского шоссе запланировано при наступлении благоприятных погодных условий (ориентировочно в конце апреля). Основные работы по обновлению дорожного покрытия будут организованы в ночное время суток и будут выполнены в мае-июне 2021 года, с частичным (в ночное время) перекрытием половины проезжей части.

Напомним, временное перекрытие движения по улице Ново-Садовой в связи с реконструкцией, будет организовано в 4 этапа. На данный момент (1 этап) движение перекрыто на дублерах (с 3 февраля по 31 мая 2021 года). Ведутся работы по переустройству сетей, расширению проезжей части до 4-х полос.

Строительные работы на двух городских дорогах, обеспечивающих параллельные транспортные потоки, сбалансированы по времени, чтобы сократить дорожные заторы. До окончания работ по ремонту проезжей части Московского шоссе основное движение по улице Ново-Садовая полностью перекрываться не будет.