Тольяттинские полицейские разыскивают подозреваемого в краже денег с банковской карты

В Тольятти разыскивают мужчину, подозреваемого в краже денег с банковской карты.

Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, у местной жительницы пропала банковская карта, а затем со счета начали списывать деньги. Ущерб составил более 15 тыс. рублей.

По ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража") возбудили уголовное дело. Правоохранители выяснили, что деньги обналичивал мужчина. Сейчас его разыскивают.

Приметы подозреваемого: мужчина на вид 20 — 25 лет, рост 160 — 170 см, полного телосложения, был одет в серую футболку, синие штаны и черную обувь.

Сотрудники полиции просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности и местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (8482) 93-45-27, 93-61-21, 93-61-00 или 112.