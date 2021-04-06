16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Под Самарой полицейским пришлось стрелять по колесам машины нарушителя Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования Евгения Кушнира Сотрудника Нефтегорской ЦРБ будут судить за смерть пациентки, упавшей в шахту лифта В Тольятти задержан рецидивист, совершивший несколько краж в магазинах Депутат Госдумы просит проверить следователей по делу об убийстве дзюдоиста Евгения Кушнира

Преступления Происшествия

Тольяттинские полицейские разыскивают подозреваемого в краже денег с банковской карты

ТОЛЬЯТТИ. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти разыскивают мужчину, подозреваемого в краже денег с банковской карты.

Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, у местной жительницы пропала банковская карта, а затем со счета начали списывать деньги. Ущерб составил более 15 тыс. рублей.

По ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража") возбудили уголовное дело. Правоохранители выяснили, что деньги обналичивал мужчина. Сейчас его разыскивают.

Приметы подозреваемого: мужчина на вид 20 — 25 лет, рост 160 — 170 см, полного телосложения, был одет в серую футболку, синие штаны и черную обувь.

Сотрудники полиции просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности и местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (8482) 93-45-27, 93-61-21, 93-61-00 или 112.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2