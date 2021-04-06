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Дорожное строительство Транспорт и связь

Фрунзенский мост получил заключение Главгосэкспертизы

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проектная документация по Фрунзенскому мосту получила положительное заключение Главгосэкспертизы, сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Фото: Самаратрансстрой

В то же время в арбитраж продолжают поступать иски Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору из-за эксплуатации объекта без разрешительной документации. На минувшей неделе суд вынес решение о штрафе в 65 тыс. рублей. На рассмотрении находится еще одно заявление Ростехнадзора к минтрансу.

Напомним, движение по мосту открыли в тестовом режиме 31 декабря 2019 года. Официально ввести первый этап моста в эксплуатацию планировали в марте 2020 г., но этого так и не случилось.

В Ростехнадзоре сообщили, что мониторят ситуацию с начала 2020 г. и требуют устранить нарушение, однако Фрунзенский мост до сих пор открыт без ввода в эксплуатацию. В суд очередной раз направлены материалы для принятия решения об административном приостановлении движения по мосту.

В министерстве уточнили, что проектная документация по объекту была направлена в Главгосэкспертизу 27 января. В конце марта получено положительное заключение. Сейчас проектная документация готовится для направления в Ростехнадзор.

Замечания надзорного органа, по информации минтранса, касаются изменений, внесенных на стадии разработки рабочей документации. "Замечания автоматически будут сняты после предоставления откорректированной документации в Ростехнадзор", - добавили в ведомстве.

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