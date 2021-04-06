Мошенница из Самарской области завлекала жертв самоваром

В Самарской области задержали подозреваемую в интернет-мошенничестве, сообщает региональное ГУ МВД.

В декабре 2020 г. к правоохранителям обратилась 57-летняя жительница Краснодарского края, ставшая жертвой мошенников. Женщина "приобрела" на сайте с объявлениями самовар за 6500 рублей. "Продавец", упомянувший, что живет в Сергиевском районе Самарской области, перестал выходить на связь сразу после перечисления денег.

Через банк и оператора сотовой связи полицейские установили личность владельца банковской карты, на которую покупательница перечислила деньги. Им оказался 40-летний ранее судимый житель Самары. Он рассказал, что оформил карту по просьбе приятеля — жителя Хворостянского района. Кроме того, правоохранители нашли собственницу SIM-карты, номер которой был указан в объявлении о продаже самовара. Как оказалось, 45-летняя безработная жительница Хворостянского района за вознаграждение оформила SIM-карту для знакомой.

В итоге полицейские задержали ту самую знакомую. Женщина призналась в содеянном. В отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").