В "Виктории" обсудят, что такое современное искусство

В пятницу, 9 апреля, в галерее "Виктория" пройдет круглый стол "Что такое современное искусство. Чему нас научил советский авангард".

В 1920-е сотрудничество с властью и демократизация искусства вынуждали каждого художника объяснить, в чем его современность. В наши дни мы снова спрашиваем себя, что такое современное искусство в море "современных искусств".

Работают ли критерии современности, выработанные в Советском Союзе в 1920-годы? Какими категориями мыслим мы теперь? Эти вопросы на круглом столе обсудят кураторы Сергей Баландин (галерея "Виктория") и Константин Зацепин (Самарский филиал Третьяковской галереи), художники арт-группы SPDPLF (Илья Борзунов, Дарья Каракулова, Анастасия Тихомирова), Андрей Сяйлев и Дарья Емельянова.