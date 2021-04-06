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Музеи и выставки Культура

В "Виктории" обсудят, что такое современное искусство

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 9 апреля, в галерее "Виктория" пройдет круглый стол "Что такое современное искусство. Чему нас научил советский авангард".

В 1920-е сотрудничество с властью и демократизация искусства вынуждали каждого художника объяснить, в чем его современность. В наши дни мы снова спрашиваем себя, что такое современное искусство в море "современных искусств".

Работают ли критерии современности, выработанные в Советском Союзе в 1920-годы? Какими категориями мыслим мы теперь? Эти вопросы на круглом столе обсудят кураторы Сергей Баландин (галерея "Виктория") и Константин Зацепин (Самарский филиал Третьяковской галереи), художники арт-группы SPDPLF (Илья Борзунов, Дарья Каракулова, Анастасия Тихомирова), Андрей Сяйлев и Дарья Емельянова.

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