В Новокуйбышевске рецидивист порезал лицо продавщице и украл деньги из кассы

В Новокуйбышевске вечером 1 апреля в полицию поступила информация о разбойном нападении на торговую точку. Продавец магазина пояснила, что преступник порезал ей лицо и руку, после чего забрал деньги из кассы и скрылся.

Женщина описала внешность злоумышленника и направление, в котором он скрылся. Оперативный дежурный дежурной незамедлительно довел ориентировку на розыск подозреваемого до личного состава, направил на место происшествия ближайшие экипажи наружных служб и следственно-оперативную группу.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции, находясь на маршруте патрулирования, заметили бегущего мужчину. При виде приближающегося служебного автомобиля, вызывающий подозрение своим поведением "спортсмен" попытался скрыться, но был задержан.

По данным сотрудников полиции, 38-летний местный житель — безработный, ранее судимый за тяжкие имущественные преступления и хранение наркотических средств. Стражами порядка похищенные денежные средства изъяты у задержанного в полном объеме. В настоящее время принимаются меры к установлению орудия преступления.

Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Судом, по ходатайству органов следствия, задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.