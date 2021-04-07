В Жигулевске госпитализирована пенсионерка, которую сбили на пешеходном переходе

Во вторник, 6 апреля, в 20:15 в Жигулевске на Молодежном проспекте 19-летняя водитель Lada Priora допустила наезд на 68-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе напротив остановки общественного транспорта, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В результате ДТП женщина-пешеход была госпитализирована.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии девушка-водитель находилась в трезвом состоянии.
По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.