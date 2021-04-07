16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Жигулевске госпитализирована пенсионерка, которую сбили на пешеходном переходе В Автограде КамАЗ с песком врезался в тягач, пострадали два человека В Тольятти водитель Largus сбил на тротуаре пенсионерку В ДТП в Бурятии в горящем автовозе погиб житель Самарской области В Самаре по вине выехавшего на "красный" водителя Mitsubishi пострадала женщина

ДТП Происшествия

В Жигулевске госпитализирована пенсионерка, которую сбили на пешеходном переходе

ЖИГУЛЕВСК. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 6 апреля, в 20:15 в Жигулевске на Молодежном проспекте 19-летняя водитель Lada Priora допустила наезд на 68-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе напротив остановки общественного транспорта, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП женщина-пешеход была госпитализирована.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии девушка-водитель находилась в трезвом состоянии.

По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2