В Жигулевске госпитализирована пенсионерка, которую сбили на пешеходном переходе

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Во вторник, 6 апреля, в 20:15 в Жигулевске на Молодежном проспекте 19-летняя водитель Lada Priora допустила наезд на 68-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе напротив остановки общественного транспорта, сообщает ГУ МВД по Самарской области.