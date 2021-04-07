Банк "Открытие" будет возмещать премиальным клиентам предполетные траты

С 1 апреля "Открытие" вводит новую привилегию AirBack для клиентов сегмента "Премиум" — держателей карт Opencard с остатками на счетах от 6 миллионов рублей. Банк планирует возмещать им расходы в ресторанах и авиапутешествиях. Это первый подобный сервис на рынке.
Схема работы AirBack проста: клиент оплачивает покупку в ресторане, аэропорту или на сайте авиакомпании, а затем выбирает нужную операцию в мобильном приложении или интернет-банке. Банк мгновенно зачислит 100% стоимости покупки на бонусный счет.
Воспользоваться привилегией можно до 8 раз за год, возмещая стоимость заказов в кафе и ресторанах или покупок в магазинах Duty Free, а также ряда платных услуг авиакомпаний и аэропортов. Среди них — заказ питания на борт, выбор места в салоне самолета, проход в бизнес-залы DragonPass или Mastercard, провоз платного багажа и др.
При этом на возмещение расходов в ресторанах и кафе можно использовать до 3 AirBack в год. На остальные виды трат ограничений в программе нет. Все траты возмещаются полностью, максимальная сумма возврата за одну покупку — 5000 рублей (1 AirBack для покупок до 2500 рублей, 2 AirBack для покупок до 5000 рублей).
Начисленные бонусы можно использовать любым способом по программе лояльности МАКС: для компенсации покупок, повышения ставки по накопительному счету или бронирования билетов и отелей на travel.open.ru со скидкой 20% при полной оплате бонусами.
"Нам важно, чтобы премиальные клиенты банка получали максимум пользы и комфорта в повседневной жизни, поэтому мы с особым вниманием относимся к их отзывам и комментариям. Что касается лайфстайл-привилегий, мы отмечаем желание клиентов ожидать своего рейса в кафе или ресторанах аэропорта, а не в зачастую переполненных бизнес-залах. Кроме того, мы видим интерес к возможности получать дополнительный кэшбэк от предполетных трат.
Новый премиальный сервис "Открытия" позволит реализовать ожидания наших клиентов, а также даст возможность получать больше выгоды от сотрудничества с банком", — рассказал Вячеслав Роднищев, вице-президент, руководитель сегмента "Премиум" банка "Открытие".
Подробная информация о сервисе AirBack доступна на сайте.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.