16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Хасаев и Леушкин не будут расплачиваться по долгам "АК Банка" Самарцы увеличили объем банковских вкладов на 7,4% Максим Сойфер назначен первым вице-президентом КБ "Солидарность" Максим Симонов, Земский банк: Задача - расти по 10% в год Долг "Крыльев Советов" перед Газбанком выставлен на торги

Банки Финансы

ВТБ начинает выдавать автокредиты самозанятым

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВТБ начинает выдавать автокредиты самозанятым гражданам. Клиенты смогут получить по двум документам до 1,5 млн рублей для покупки автомобиля у дилера или физического лица. Ставка по кредиту будет зависеть от выбора программы банка и составит от 5,5%.

Для того чтобы получить 1,5 млн руб. для покупки автомобиля, клиенту необходимо быть зарегистрированным на портале Федеральной налоговой службы, а также больше трех месяцев находиться в статусе самозанятого. Минимальный первоначальный взнос по кредиту — от 20%. Из документов потребуются только паспорт или водительское удостоверение, также банк попросит указать номер ИНН физического лица. Подтверждение занятости и доходов не потребуется.

В рамках программ ВТБ можно приобрести как новый автомобиль, так и с пробегом, в том числе отечественной марки. Заявку на автокредит можно оформить в любом из дилерских центров-партнеров банка или офисе ВТБ. Также можно купить автомобиль с пробегом у прежнего владельца — физического лица, без участия дилера, в этом случае заявка на автокредит оформляется в офисе банка.

"ВТБ стратегически нацелен на расширение числа клиентских сегментов, поэтому мы решили обеспечить возможность покупки машины в автокредит и самозанятым гражданам. По оценкам рынка, в настоящее время в России более 2 млн человек работают на себя без наемных сотрудников, и ежедневно к этому числу прибавляется порядка 5 тысяч человек. При этом одной из самых востребованных профессий у самозанятых является водители такси. Поэтому мы предлагаем таким клиентам одни из самых выгодных условий на рынке. Рассчитываем, что до конца этого года автокредит в ВТБ смогут получить порядка двух тысяч самозанятых граждан", — комментирует Иван Жигарев, начальник управления "Автокредитование" ВТБ.

Самозанятые могут оформить в ВТБ автокредит на срок до 5 лет. Максимально возможная сумма кредита может составлять до 1,5 млн рублей. Подтверждение занятости и доходов не потребуется.

ВТБ — один из лидеров автокредитования. За январь и февраль 2021 года банк выдал более 14 тысяч кредитов на сумму свыше 15 млрд рублей, что на 20% больше по числу и более чем на 60% по объему, чем за аналогичный период прошлого года. Объем портфеля на 1 марта превысил 117 млрд рублей.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2