Резидент "Жигулевской долины" победил в стартап-туре "Открытые инновации" с проектом эко-грузовика

Резидент "Жигулевской долины" разработал уникальную технологию полного сгорания топлива в дизельных двигателях и стал победителем стартап-тура, получив грант в 300 тысяч рублей. Поддержку технологичного предпринимательства в регионе курирует областное минэкономразвития во главе с министром Дмитрием Богдановым.

ООО "ВЕНС" получило статус резидента технопарка в прошлом году и сегодня успешно развивает проект "Эко-Грузовик с применением комплекса магнитной сепарации и холодного крекинга", позволяющий значительно снизить загрязнение атмосферы.

В Самарской области формируется благоприятный деловой климат в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Эта работа ведется по поручению губернатора Дмитрия Азарова.

"Конкуренция за инвесторов каждый год становится все более жесткой. Меняется сам характер развития этой конкуренции. В борьбе за инвестора выигрывают территории, где созданы комфортные условия ведения бизнеса и проживания людей", — отмечал глава региона на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в регионе, которое состоялось в июне 2020 года.

Компания "ВЕНС" прошла экспертный совет и стала резидентом технопарка в 2020 году, а уже в марте стала победителем Startup Tour 2021 Самара — одной из самых масштабных ежегодных конференций в сфере технологического предпринимательства. Главный приз — грант в размере 300 тысяч рублей — резидент сможет потратить на развитие своего проекта.

"Развитие культуры стартап-движения, технологического предпринимательства — приоритет в работе областного правительства. У нас создана качественная инфраструктура поддержки инновационных предприятий. Это позволяет нашим предпринимателям активно развивать свои высокотехнологичные проекты, заручившись поддержкой региона. Важную роль здесь играет та помощь, которую оказывает инноваторам технопарк "Жигулевская долина", а также наше сотрудничество с фондом "Сколково", — сообщил Дмитрий Богданов.

Основной задачей проекта "Эко-Грузовик" стало сокращение выхлопа вредных веществ при использовании дизельного топлива в двигателях внутреннего сгорания. Разработанный специалистами компании комплекс магнитной сепарации и холодного крекинга (МСХК) позволяет оптимизировать расход топлива, снизить эксплуатационные затраты, сохранить ресурс топливной аппаратуры и, главное, — значительно снизить количество вредных выхлопов. Аналогов такой продукции по результативности в России нет.

"Принцип работы комплекса основан на воздействии физических полей на углеводородное топливо. Результатом такого воздействия является качественное очищенное топливо, которое полностью сгорает, позволяя автомобилистам снизить эксплуатационные затраты и позаботиться об окружающей среде", — рассказал о технологии генеральный директор ООО "ВЕНС" Евгений Болтенков.

Для научно-исследовательских работ привлекаются ведущие специалисты регионального центра инжиниринга "Жигулевской долины" и Тольяттинского государственного университета.

Потенциальные потребители продукции резидента — предприятия и частные лица, владеющие автомобилями с дизельными двигателями. Стоимость установки комплекса начинается от 275 тысяч рублей в зависимости от вида техники — грузовиков, спецтехники и тепловозов. Пока в приоритете поставок — Самарская область, но в ближайшее время благодаря мерам поддержки, предоставляемым "Жигулевской долиной", резидент планирует расширить географию до федерального уровня.

"Наряду с флагманскими предприятиями Самарской области наши резиденты могут презентовать свои разработки представителям крупнейших корпораций и госструктур, испытывать пилотные версии своих проектов в симбиозе с индустриальными партнерами "Жигулевской долины" — Инновационным фондом Самарской области, РЖД, ПАО "КуйбышевАзот" и другими", — отметил директор ГАУ "ЦИК СО", технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко.

Проконсультироваться по вопросам резидентства в технопарке "Жигулевская долина" можно по единому номеру: 8(8482)93-00-93.