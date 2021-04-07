Самарская обводная дорога стала федеральной

Обводную дорогу города Самары с 0 по 79 километр передали из региональной в федеральную собственность, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".

Эта магистраль с высокой интенсивностью движения, особенно в летний период, связывает между собой М-5 "Урал", подъезд к городу Оренбург, а также дороги А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Республикой Казахстан и Самара — Волгоград. Основная функция Обводной Самары — вывод транзитного транспорта за пределы города.

Новый отрезок федеральной трассы войдет в состав автомобильной дороги "Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград" после того, как ее 86-километровый участок, проходящий по территории Самарской области, будет передан в оперативное управление ФКУ "Поволжуправтодор". Принять его на баланс планируется к концу 2021 года.

Теперь для получения специального разрешения на движение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств в случае, если их маршрут или его часть проходит по Обводной дороге города Самары, необходимо обращаться в ФКУ "Поволжуправтодор".