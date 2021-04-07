Уголовное дело о смерти рабочего на асфальтобетонном заводе в Самарской области дошло до суда

В Самарской области завершили расследование уголовного дела о нарушении требований охраны труда, из-за которого один человек погиб и еще один пострадал, сообщает региональное СУ СК РФ.

Напомним, 29 апреля 2020 г. на асфальтобетонном заводе в Елховском районе во время демонтажа горизонтальной винтовой мешалки емкости по модификации битума произошел взрыв и возгорание газопаровоздушной смеси. В результате один работник завода получил тяжкие травмы, а еще один скончался.

По версии следствия, трагедия произошла из-за того, что исполняющий обязанности начальника завода допустил нарушение технологии ремонтных работ.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.