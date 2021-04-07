Открытие Private Banking стал главным партнером дискуссии об арт-рынке в клубе "Fragment art club"

6 апреля клуб "Fragment art club" при поддержке Открытие Private Banking провел дискуссию на тему "Можно ли заработать на искусстве в России?". Гости получили в подарок от банка "Открытие" сертификат на оформление карты консьерж-сервиса Открытие Lifestyle, а также месячное членство в "Fragment art club".
На встрече обсуждались финансовые аспекты индустрии искусства: как устроен арт-бизнес, и какую роль в нем играют аукционы и галереи, сколько можно заработать, открыв собственную галерею, чем российский арт-рынок отличается от западного. Отдельный блок дискуссии был посвящен коллекционированию: перспективно ли искусство с точки зрения инвестирования, как собрать коллекцию, которая будет стоить миллионы долларов, на каких художников стоит сейчас обратить внимание, как можно заработать на вторичном рынке искусства, и как устроены аукционы. Мероприятие посетили коллекционеры, представители крупного бизнеса, светская публика, представители СМИ.
Спикерами стали известные и опытные инсайдеры арт-рынка — Владимир Овчаренко, основатель галереи OVCHARENKO, первого в России аукциона современного искусства VLADEY и арт-шоу DA! MOSCOW, а также Сергей Гущин, основатель амбициозной молодой российской галереи Fragment Gallery и арт-клуба "Fragment art club". Модератором дискуссии выступил Николай Палажченко, официальный представитель ярмарки ArtBasel в России.
Сертификат на оформление карты консьерж-сервиса Открытие Lifestyle, а также месячное членство в "Fragment art club" от банка "Открытие", которые получили в подарок гости встречи, дают им возможность посещать все мероприятия клуба, пользоваться мобильным приложением Открытие Lifestyle, круглосуточной консьерж-поддержкой в режиме 24/7, программой лояльности в ресторанах и магазинах, а также программой привилегий в гостиницах и на курортах по всему миру.
Банк "Открытие" традиционно поддерживает современное искусство, знакомит своих клиентов с новейшими трендами и помогает клиентам Открытие Private banking с максимальной выгодой инвестировать в произведения современных художников.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.