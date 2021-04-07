Предприниматель из Самары создает "космические" обложки на паспорт

Представители малого и среднего бизнеса Самарской области в создании и продвижении своих продуктов активно используют один из главных символов и статусов столицы региона — "Самара Космическая". В преддверии 60-летия со дня первого полета человека в космос такие изделия приобретают особую актуальность.

Создание условий для развития предпринимательства, формирования благоприятной деловой среды в Самарской области ведется по поручению губернатора Дмитрия Азарова в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Космос как бренд местные производители используют довольно часто, ведь такие изделия пользуются спросом. Предприниматель Ирина Филимонова рассказала, что производство обложек существует совсем недавно, с декабря 2020 года. "Методом проб и ошибок мы пришли к тому макету, который есть сейчас. Когда делали первые шаги, сталкивались с тем, что обложки были неправильных размеров, выпадали клепки, отрывалась кожа. Но сегодня наш продукт долговечный и надежный", — отметила она.

В регионе всегда готовы поддержать местных производителей. Эту работу курирует министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

"Наш регион богат на интересные проекты и оригинальные идеи. Предприниматели эффективно используют символику родного края, благодаря чему их продукция становится интересна не только жителям, но и гостям Самарской области. Областное правительство, со своей стороны, готово оказать представителям малого и среднего бизнеса всю необходимую поддержку: консультации по вопросам ведения предпринимательской деятельности, льготные микрозаймы, оборудованные офисы в бизнес-инкубаторах, образовательные программы и многое другое. Всю самую актуальную информацию о действующих мерах мы публикуем на сайте mybiz63.ru, также работает горячая линия 8(800)300-63-63", — рассказал Дмитрий Богданов.

По словам создательницы "космообложек", в процессе производства задействован дизайнер, специалист по резке дерева и кожевенник. "Какая-то часть дизайна была создана нами, некоторые — делаем по желанию заказчика. Один из видов дизайна — космос. Конечно, все наши обложки "космические", ведь все, что мы делаем, — делаем с душой", — поделилась Ирина Филимонова. — Деревянные обложки очень хорошо защищают документ от повреждений. Многие думают, что они будут тяжелыми, но это не так: в своем производстве мы используем фанеру, поэтому наши изделия отличаются не только оригинальным внешним видом, но и легкостью, а значит, не добавят веса дамской сумочке".

Изготовление проходит в несколько этапов. "Например, нам поступает заказ на обложку с космонавтом. Тогда наш дизайнер разрабатывает изображение, согласовываем его и отправляем макет на производство. Там обложка гравируется, вырезается. Затем мы ее обрабатываем, отправляем кожевеннику, где он прикрепляет на обложку кожу. Далее мы упаковываем готовое изделие и отправляем заказчику", — рассказала об этапах производства Ирина Филимонова.

Резка изделий происходит на производственной площадке в Чапаевске, а декоративная отделка кожей — в Самаре. В ассортименте предприятия сегодня уже 4 дизайна в космической тематике. Всего с начала производства выпущено более 200 изделий.