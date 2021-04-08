Ибрагим Цаллагов может вернуться в "Крылья Советов" свободным агентом

Защитник ФК "Сочи" Ибрагим Цаллагов летом может перейти в самарские "Крылья Советов", пишет championat.com со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, стороны уже контактировали друг с другом на предмет возможного перехода на правах свободного агента. Контракт Цаллагова с "Сочи" истекает летом 2021 года.

Ибрагим Цаллагов — воспитанник владикавказской "Алании". С 2010 г. по 2016 г. он выступал за "Крылья". В январе 2017 г. перешел в "Зенит". Затем выступал за московское "Динамо" и казанский "Рубин". В "Сочи" хавбек перешёл летом 2019 года.