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Футбол Спорт

Ибрагим Цаллагов может вернуться в "Крылья Советов" свободным агентом

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Защитник ФК  "Сочи" Ибрагим Цаллагов летом может перейти в самарские "Крылья Советов", пишет championat.com со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, стороны уже контактировали друг с другом на предмет возможного перехода на правах свободного агента. Контракт Цаллагова с "Сочи" истекает летом 2021 года.

Ибрагим Цаллагов — воспитанник владикавказской "Алании". С 2010 г. по 2016 г. он выступал за "Крылья". В январе 2017 г. перешел в "Зенит". Затем выступал за московское "Динамо" и казанский "Рубин". В "Сочи" хавбек перешёл летом 2019 года.

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