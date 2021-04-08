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Преступления Происшествия

Самарца обвинили в экологическом преступлении в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственные органы СК РФ по Ульяновской области завершили расследование уголовного дела жителя Самары, обвиняемого в загрязнении поверхностных вод (ч.1 ст. 250 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

По версии следствия, руководство ООО "Силен" по договору подряда поручило директору фирмы ремонтно-восстановительные работы для очистки отстойников локальных очистных сооружений и откачку грязных сточных вод на спиртзаводе в пос. Мулловка.

Но в июне 2020 г. подрядчик допустил попадание отходов производства завода в реку Сосновку и пруд "Фабричный". Это привело к гибели биоресурсов. Ущерб составил более 4,2 млн рублей.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

"В результате принятых следствием мер руководство ООО "Силен" полностью возместило экологический вред.

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