Банк "Открытие" профинансирует строительство ЖК "Эко Видное 2.0" на сумму 10 млрд рублей

Банк "Открытие" предоставит MR Group кредитную линию в размере 10 млрд рублей для строительства ЖК "Эко Видное 2.0". Средства будут направлены на строительство второй очереди "Эко Видное 2.0" — жилого микрорайона в Ленинском районе МО с европейской концепцией благоустройства и набережной.
ЖК "Эко Видное 2.0" ориентирован на семейную аудиторию — объект отличает сочетание экологичной локации, развитой социальной и рекреационной инфраструктуры, продуманные просторные планировки. Проектом предусмотрено пять корпусов, из которых три уже введены в эксплуатацию — "Васнецов", "Шишкин" и "Саврасов". В рамках второй очереди будут построены "Левитан" и "Нестеров". Концепция благоустройства жилого комплекса разработана московским архитектурным бюро ADM.
Алексей Годованец, девелопер проекта, управляющий партнер MR Group, отметил: "ЖК "Эко Видное 2.0" неоднократно становился лидером по продажам, он также привлекает покупателей, благодаря выгодному расположению, собственной благоустроенной набережной, а также обширному набору собственной инфраструктуры: здесь магазины, кафе, школа, детский сад, центр раннего развития. Не менее важным фактором для рынка является сотрудничество с надежным финансовым партнером — банком "Открытие". Опыт, оперативность, качество структурирования сделки и приемлемые условия стали определяющими факторами в нашем выборе".
Екатерина Чиркова, старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративного и инвестиционного блока банка "Открытие": "MR Group входит в число крупнейших девелоперов Московского региона, все проекты компании отличаются продуманной концепцией и обеспечивают высокий уровень качества жизни для будущих жителей. Мы рады быть одним из ключевых партнеров компании и надеемся, что это всерьез и надолго".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.