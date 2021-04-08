Банк "Открытие" профинансирует строительство ЖК "Эко Видное 2.0" на сумму 10 млрд рублей

Банк "Открытие" предоставит MR Group кредитную линию в размере 10 млрд рублей для строительства ЖК "Эко Видное 2.0". Средства будут направлены на строительство второй очереди "Эко Видное 2.0" — жилого микрорайона в Ленинском районе МО с европейской концепцией благоустройства и набережной.

ЖК "Эко Видное 2.0" ориентирован на семейную аудиторию — объект отличает сочетание экологичной локации, развитой социальной и рекреационной инфраструктуры, продуманные просторные планировки. Проектом предусмотрено пять корпусов, из которых три уже введены в эксплуатацию — "Васнецов", "Шишкин" и "Саврасов". В рамках второй очереди будут построены "Левитан" и "Нестеров". Концепция благоустройства жилого комплекса разработана московским архитектурным бюро ADM.

Алексей Годованец, девелопер проекта, управляющий партнер MR Group, отметил: "ЖК "Эко Видное 2.0" неоднократно становился лидером по продажам, он также привлекает покупателей, благодаря выгодному расположению, собственной благоустроенной набережной, а также обширному набору собственной инфраструктуры: здесь магазины, кафе, школа, детский сад, центр раннего развития. Не менее важным фактором для рынка является сотрудничество с надежным финансовым партнером — банком "Открытие". Опыт, оперативность, качество структурирования сделки и приемлемые условия стали определяющими факторами в нашем выборе".

Екатерина Чиркова, старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративного и инвестиционного блока банка "Открытие": "MR Group входит в число крупнейших девелоперов Московского региона, все проекты компании отличаются продуманной концепцией и обеспечивают высокий уровень качества жизни для будущих жителей. Мы рады быть одним из ключевых партнеров компании и надеемся, что это всерьез и надолго".