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Преступления Происшествия

Мошенники уговорили жительницу Самарской области взять кредит и перевести им 190 тыс. рублей

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жительница Ставропольского района Самарской области стала жертвой телефонных мошенников, сообщает региональное ГУ МВД.

67-летней женщине за день звонили с 12 разных номеров, зарегистрированных в Новосибирской области, и предупреждали о несанкционированном оформлении займов на ее имя. После очередного звонка она поверила собеседнику, представившемуся сотрудником службы безопасности московского банка, и по его указанию оформила кредит, а потом перевела около 190 тыс. руб. через банкомат на четыре абонентских номера.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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