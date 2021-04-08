Мошенники уговорили жительницу Самарской области взять кредит и перевести им 190 тыс. рублей

Жительница Ставропольского района Самарской области стала жертвой телефонных мошенников, сообщает региональное ГУ МВД.

67-летней женщине за день звонили с 12 разных номеров, зарегистрированных в Новосибирской области, и предупреждали о несанкционированном оформлении займов на ее имя. После очередного звонка она поверила собеседнику, представившемуся сотрудником службы безопасности московского банка, и по его указанию оформила кредит, а потом перевела около 190 тыс. руб. через банкомат на четыре абонентских номера.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.