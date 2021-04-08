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Росприроднадзор взыскивает с "Нестле Россия" 4 млн руб. за загрязнение земли

КИНЕЛЬ. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Межрегиональное управление Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям обратилось в арбитражный суд с иском к ООО "Нестле Россия" о возмещении вреда в размере 4,1 млн рублей. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Как пояснили Волга Ньюс  в надзорном ведомстве, "основанием для предъявления иска явился факт порчи земель на земельном участке площадью 1050 кв м, расположенном в г. Кинель в мае 2020 года".

В Росприроднадзоре также отметили, что в декабре 2020 г. направлялась претензия о возмещении вреда в добровольном порядке. Однако компания предпочла судебное разбирательство.

Отметим, что в Кинеле на ул. Промышленной находится один из филиалов "Нестле Россия".

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