Росприроднадзор взыскивает с "Нестле Россия" 4 млн руб. за загрязнение земли

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям обратилось в арбитражный суд с иском к ООО "Нестле Россия" о возмещении вреда в размере 4,1 млн рублей. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Как пояснили Волга Ньюс в надзорном ведомстве, "основанием для предъявления иска явился факт порчи земель на земельном участке площадью 1050 кв м, расположенном в г. Кинель в мае 2020 года".

В Росприроднадзоре также отметили, что в декабре 2020 г. направлялась претензия о возмещении вреда в добровольном порядке. Однако компания предпочла судебное разбирательство.

Отметим, что в Кинеле на ул. Промышленной находится один из филиалов "Нестле Россия".