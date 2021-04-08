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Прокурором Ставропольского района назначили Романа Гирфанова

ТОЛЬЯТТИ. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На должность прокурора Ставропольского района Самарской области назначили 46-летнего Романа Гирфанова.

В органах прокуратуры он служит с 2011 года. В разное время Роман Гирфанов занимал должности: помощника прокурора Советского района Самары, прокурора отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области, прокурора организационного отдела, прокурора отдела по надзору за исполнением законов о защите интересов общества и государства управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области, заместителя прокурора Волжского района Самарской области, помощника прокурора области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии терроризму и экстремизму.

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