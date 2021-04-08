В Самаре бухгалтера жилищного кооператива обвиняют в мошенничестве

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение бухгалтеру Жилищного кооператива № 97 по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения").

По версии следствия, женщина под предлогом сбора оплаты за жилищно-коммунальные услуги получала от жителей дома деньги, которые не вносила полностью ни в кассу, ни на счета организации, а забирала себе. Ущерб составил более 320 тыс. рублей.

Во время следствия обвиняемая не признала вину. На ее имущество наложен арест.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд Самары.