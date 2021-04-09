В Тольятти мужчина в пьяной ссоре ударил по голове собутыльника и украл телефон

В Тольятти в полицию поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного дома, расположенного на ул. Ворошилова, у 38-летнего жителя Автозаводского района открыто похитили сотовый телефон.

Из материалов уголовного дела следует, что потерпевший со своим знакомым распивал спиртные напитки на лавочке возле подъезда многоквартирного дома. В ходе общения у мужчин возникли разногласия, для разрешения которых злоумышленник разбил об голову 38-летнего местного жителя бутылку и сбежал с места конфликта, прихватив сотовый телефон раненого товарища.

Розыск возможного злоумышленника проходил несколько дней, так как потерпевший знал лишь направление, в котором, предположительно, находился дом его обидчика.

При отработке имеющихся сведений сотрудники полиции установили, что подозреваемому 32 года, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Подозреваемый был задержан и доставлен в полицию.

Безработный местный житель признал вину в содеянном и пояснил, что сотовый телефон реализовал в комиссионном магазине "Петушок", а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

В отношении тольяттинца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).

Похищенное имущество сотрудники полиции изъяли в указанной злоумышленником торговой точке и вернули владельцу.