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Баскетбол Спорт

Женский БК "Самара" вышел в полуфинал "Финала четырех"

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Женская команда максимально быстро оформила выход в полуфинал: 68:59 во втором матче с "Вологдой-Чевакатой".

За четыре стартовые минуты "Самара" реализовала три дальние попытки (отличились Юлия Полуянова, Анастасия Куплинова и Ирина Киселева) — это позволило нашей команде сразу же почувствовать себя хозяйками положения. Она постоянно вела в счете, а благодаря рывку 6:0 в концовке стартового периода завершила его, имея "+8" (24:16). А в начале второго Екатерина Сафонова, набрав 5 очков подряд, сделала разницу двузначной (29:18). И еще за четыре минуты до большого перерыва "Самара" вела "+10" — но хозяйки принялись отыгрывать свое отставание и, едва началась третья четверть, сравняли счет (41:41).

За следующие пять минут соперницы на двоих набрали всего 4 очка — и все они были на счету Яны Котовой! Они-то и помогли нашей команде вернуть себе некоторое преимущество. А рывок 10:0 лишь подтвердил серьезность намерений "Самары": 57:43 в конце третьего периода. Хозяйки еще попытались перевернуть игру, но, сократив разницу до 8 очков (59:51), получили еще один удар. За две минуты до финальной сирены Наталья Ясевичене довела разницу до максимальных "+15" (68:53). Как оказалось, это были последние очки, набранные гостьями в матче — но на его результате это уже не сказалось.

68:59 — победа "Самары".

Медали в женской Суперлиги-1 будут разыграны в формате "Финала четырех", который состоится 24–25 апреля. Место проведения станет известно чуть позже.

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