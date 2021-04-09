Жители Тольятти выступают против увеличения этажности дома в 14а квартале

7 апреля в администрации Автозаводского района состоялись публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Речь идет об объекте в 14а квартале, который еще даже не возводится, но застройщик, намерен увеличить этажность от изначально запланированной.

Это вызвало волну обоснованного недовольства среди жителей квартала. Как правило, это молодые семьи с детьми. Поэтому один из острых вопросов, который их волнует, касается отсутствия социальной инфраструктуры в квартале. Вместо этого идет активная застройка. Но даже несмотря на это, благодаря работе депутата Самарской губернской думы Дениса Волкова, удалось выделить средства на строительство детского сада в квартале.

Увеличение же этажности приведет к необходимости расширения парковочных мест за счет близлежащих территорий. К этому добавится и увеличение транспортного потока в квартале. Еще один минус — это лишение соседних домов солнечного света. Как отметила одна из местных жительниц, увеличение этажности приведет к снижению стоимости квартир в соседнем доме № 49Д по ул. 40 лет Победы.

В ходе публичных слушаний активисты указывали представителю застройщика на нестыковки в документах, которые размещены в открытом доступе, и в тех, что были предоставлены в ходе публичных слушаний.

Выступая перед участниками публичных слушаний, Денис Волков заявил о том, что берет ситуацию на контроль. Он высказал мнение о том, что строить очередную высотку в квартале, где пока отсутствует школа, где не ведутся работы по озеленению и созданию общественных территорий, неприемлемо. Поэтому в случае необходимости он намерен дойти вплоть до министерства строительства Самарской области, чтобы отстоять позицию жителей 14а квартала.