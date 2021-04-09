Банк "Открытие" запустил новую кредитную карту "Всё что надо"

Держатели карты получат привилегии для путешественников и расширенный кредитный лимит.

"Всё что надо" — это кредитная карта премиального класса Visa Signature с льготным периодом до 120 дней, кэшбэком до 11% и привилегиями для путешественников:

— доступом в бизнес-залы;

— круглосуточным консьерж-сервисом;

— страхованием путешественников.

Кредитный лимит по карте расширен до 1,5 млн руб., а также предоставляется возможность снимать наличные без комиссии по всему миру без ограничений.

Для клиентов с премиальным статусом карта "Всё что надо" выпускается и обслуживается бесплатно, а преимуществ становится еще больше.

Карту можно оформить в любом отделении банка "Открытие", в ближайшее время появится возможность также заказать ее на сайте и получить с бесплатной доставкой.

"Наша новая карта рассчитана на взыскательных клиентов. Она объединила в себе всё, что важно пользователям кредитной карты: длинный грейс-период, высокий кэшбэк, премиальные сервисы и не только. Надеемся, что с новым продуктом наши клиенты получат максимальную выгоду и найдут в ней "Всё что надо", — отмечает Федор Портных, начальник управления кредитных карт банка "Открытие".

Полный список всех преимуществ и условий по карте доступен на сайте банка.

С полным списком дополнительных привилегий и условий премиального обслуживания можно ознакомиться по ссылке.