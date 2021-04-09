В Волжском районе спасли от затопления реабилитационный центр для животных

Власти помогли спасти от затопления строящийся областной реабилитационный центр для животных. Он находится близ села Лопатино в Волжском районе. Ранее глава региона Дмитрий Азаров поручил областному правительству и местным властям помочь учреждению и уберечь его от паводка.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что ресурсы организации "ФлагманВет" ограниченны и необходима помощь власти, поскольку проект реабилитации животных проект важен для всей Самарской области.

Глава региона поручил председателю правительства Самарской области Виктору Кудряшову и главе Волжского района оказать всю необходимую помощь. Общественной организации уже более шести лет, сейчас она строит реабилитационный центр для собак и кошек.

"Недалеко от центра находятся три водоема, которые разливаются весной, да и снега было много. Чтобы избежать подтопления, нам завезли грунт и утрамбовали его по периметру так, чтобы вода уходила стороной. Очистили от камыша и травы русло реки и сделали ров, по которому уходит основной поток. Помощь от главы Волжского района Евгения Макридина поступила оперативно. Ждем наступления солнечных дней, когда территория вокруг центра высохнет и можно будет принимать посетителей", - рассказал управляющий реабилитационным центром Дмитрий Бескровных.

В центре стоят теплые будки и вольеры, есть небольшое хозяйственное здание. Сейчас в питомнике живет 120 собак. Общественники подбирают их с улиц, при необходимости лечат, социализируют, обучают основным командам, а затем подыскивают им новых хозяев. Из бывших уличных бродяжек получаются верные компаньоны и охранники.

Зимой благодаря поддержке губернатора Дмитрия Азарова сюда провели электричество, по поручению главы района оказали поддержку и провели реструктуризацию платежей за аренду.

В планах на лето - поднять уровень центра так, чтобы в будущем при паводке территория оставалась сухой.