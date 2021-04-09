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Театр Культура

Стал известен состав исполнителей "Бала-маскарада" в театре оперы и балета

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 24 и 25 апреля в театре оперы и балета пройдет самарская премьера новой постановки "Бала-маскарада" Джузеппе Верди.

Фото: САТОБ

Спектакль представят лауреаты "Золотой Маски": режиссер Филипп Разенков, сценограф Эрнст Гейдебрехт, художник по костюмам Татьяна Ногинова. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик - художественный руководитель и главный дирижер САТОБ Евгений Хохлов.

Партию главного героя, правителя Ричарда, исполнят тенор Иван Гынгазов (приглашенный солист ГАБТ России и Мариинского театра, солист Московского музыкального театра "Геликон-опера"), Илья Говзич (солист Ростовского театра) и солист САТОБ Дмитрий Крыжский.

Партию Ренато, друга Ричарда, исполнят Владислав Сулимский, который запомнился самарцам в партии Риголетто на фестивале "ИМЕНА" в 2019 г. и по праву считается ведущим вердиевским баритоном мировой оперной сцены, а также солисты САТОБ Владимир Боровиков, заслуженный артист России Василий Святкин и заслуженный артист Самарской области Георгий Цветков.

Партию Амелии, жены Ренато, исполнят примы самарского театра, заслуженные артистки Самарской области Татьяна Гайворонская и Татьяна Ларина.

Партию прорицательницы Ульрики, встреча с которой меняет жизнь Ричарда, представят солистка Большого театра России меццо-сопрано Агунда Кулаева, а также солистки САТОБ Анна Костенко и Наталья Фризе.

Партию Оскара, помощника Ричарда, готовят солистки Самарской оперы: заслуженная артистка Самарской области Ирина Янцева, Диля Шагеева и народная артистка Республики Ингушетия Татьяна Горшкова.

Приглашенные артисты выступят в спектакле 24 апреля.

Билеты от 200 руб. можно купить в кассах театра и города и через сайт театра opera-samara.net.

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