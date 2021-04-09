Дмитрий Азаров и студенты сызранского филиала СамГТУ обсудили реализацию инновационных научных проектов

В пятницу, 9 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров работает в Сызрани. Здесь глава региона встретился со студентами сызранского филиала СамГТУ — самой большой "кузницы инженерных кадров" в городе.

Сейчас здесь проходит обучение почти 1000 студентов по 8 основным направлениям: "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств", "Автоматизация технологических процессов и производств", "Технологические машины и оборудование", "Электроэнергетика и электротехника", "Информатика и вычислительная техника", "Техносферная безопасность", "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов", "Экономика" и самое новое направление, открывшееся в 2019 году, — "Химическая технология". Открытию этой специальности способствовало создание современных химических лабораторий на базе филиала при поддержке НК "РОСНЕФТЬ".

Волнующие вопросы главе региона задали студенты на открытой встрече. Так, первокурсники рассказали, что ежегодно филиалу выделяется небольшое количество бюджетных мест, из-за чего часть абитуриентов, которые не могут позволить обучение на платной основе, вынуждены уезжать в другой город, чтобы попытать свои силы в других вузах на бюджете.

Директор филиала Ольга Карсунцева дополнила, что ежегодно на федеральном уровне выделяется порядка 45 бюджетных мест, еще около 30 филиалу отдает руководство СамГТУ.

"Я попрошу руководителей наших градообразующих предприятий определить перечень приоритетных специальностей для города и вместе подумаем, как задачу решать. С одной стороны — с точки зрения увеличения федеральных бюджетных мест, с другой — я думаю, что мы с Николаем Михайловичем (Лядиным), промышленниками можем выйти на договорные условия, когда ребята будут учиться по целевому набору, — ответил Дмитрий Азаров. — Мне удалось добиться увеличения бюджетных мест для самарских вузов по важным специальностям, решить вопрос по бюджетным местам по направлению "юриспруденция", которых в определенный момент не осталось".

Молодежь Сызрани на встрече отметила, что сейчас самым любимым местом отдыха стала набережная, проект благоустройства которой стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

"Мы хотели бы вас поблагодарить, потому что именно благодаря вашей поддержке город в последние годы особенно преобразился, — обратилась к Дмитрию Азарова одна из студенток вуза. — Мы своим студенческим активом готовы проводить на набережной всевозможные мероприятия".

Глава региона отметил, что сейчас по всей губернии ведется комплексное благоустройство набережных: "Если раньше мы могли гордиться только набережной Самары, то теперь говорим о набережных — в Сызрани, Октябрьске, Жигулевске. В этом году приступаем к реконструкции, а де-факто — к строительству набережной в Тольятти, и эту работу продолжим, потому как река притягивает к себе, а наша великая река Волга — тем более".

Дмитрий Азаров подчеркнул, что, если позволит эпидемиологическая обстановка, этим летом на городских набережных будет организована масштабная культурная программа, сформированная с учетом пожеланий жителей территорий благодаря губернаторскому проекту "Культурное сердце России".

Также губернатор напомнил, что в регионе проводится фестиваль набережных "ВолгаФест", который в этом году по поручению Дмитрия Азарова объединит новые общественные пространства в Самаре, Сызрани, Жигулевске, Октябрьске и Приволжье. К участию в фестивале глава региона пригласил активных жителей сызранского филиала СамГТУ.

После общения студенты и директор филиала Ольга Карсунцева показали Дмитрию Азарову химические лаборатории, которые позволили открыть направление "Химическая технология", а также презентовали научно-исследовательские проекты, разработанные совместно с индустриальными партнерами вуза и нацеленные на решение конкретных производственных задач.