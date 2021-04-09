Губернатор Дмитрий Азаров встретился с руководством и коллективом АО "Тяжмаш"

В пятницу, 9 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с руководством и трудовым коллективом одного из крупнейших предприятий Сызрани — АО "Тяжмаш", который обеспечивает работой 7 тыс. жителей Сызрани и близлежащих районов.

Благодаря поддержке губернатора завод был признан системообразующим предприятием. Это помогло сохранить на высоком уровне темпы производства, избежать приостановки работы в период пандемии и обеспечить людям стабильную занятость.

Дмитрий Азаров обсудил с генеральным директором завода Андреем Трифоновым ведущие проекты, над которыми работает предприятие. Один из них — производство полярных кранов для атомных станций.

"Механосброчный цех № 30 — один из самых больших цехов на нашем предприятии, предназначенный для сборки направляющих аппаратов гидротурбин, устройств локализации расплава для АЭС и других крупногабаритных изделий. Сейчас здесь изготавливаются полярные краны, которыми АО "ТЯЖМАШ" оснащает атомные электростанции по всему миру. — рассказал главе региона генеральный директор завода Андрей Трифонов, — Сейчас идет сборка кранов для атомных электростанций "Руппур" в Бангладеш и "Куданкулам" в Индии, а также производится сборка устройства локализации расплава для КНР".

Кроме того, завод участвует в строительстве атомной станции "Аккую", расположенной в Турции. Уже отгружено и частично смонтировано оборудование на 2 блока. В марте президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дали старт началу строительства третьего энергоблока атомной электростанции.

Как сообщил генеральный директор АО "Тяжмаш" Андрей Трифонов, на АО "Тяжмаш" уже приступили к изготовлению оборудования для 3 и 4 блока станции.

"Тяжмаш" был и остается одним из главных работодателей в Сызрани. На предприятии трудится много молодых и перспективных специалистов, которые связывают с заводом, а значит, с Сызранью и родным регионом свое будущее. Дмитрий Азаров пообщался с сотрудниками предприятия.

"Работать интересно, поскольку это не обычное производство, мы решаем сложные, во многом уникальные задачи", — поделились с губернатором специалисты.